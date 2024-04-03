Военный эксперт: Истощение армии РФ идет полным ходом 3.04.2024, 12:35

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Анализ потерь российских оккупантов за месяц.

После захвата Авдеевки казалось, что Россия возьмет оперативную паузу и займется восстановлением боеспособности подразделений, понесших колоссальные потери. Но вместо этого она продолжила по инерции наступать, выжимая из войск оставшийся потенциал и даже вводя резервы. А потому март 2024 года по потерям у армии РФ не стал «ниже» предыдущих месяцев, а по кое-каким показателям и вовсе рекордным.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы «Информационное сопротивление».

Потери личного состава

В марте 2024 года российские оккупационные войска не понесли рекордных потерь личного состава, но все же они оказались достаточно высокими – 28 200 человек. Это четвертый показатель за весь период полномасштабной войны и относительно стабильный с момента авдеевского наступления РОВ.

Отмечу, что в октябре 2023 года потери оккупантов составили 22 920 человек, в ноябре – 28 550, в декабре – 29 970, в январе 2024 года – 26 220, а в феврале – 28 450.

Таким образом, за полгода потери личного состава РОВ составили 164 310 человек.

Потери танков

В течение первого месяца весны РОВ потеряли 376 танков уничтоженными, поврежденными и затрофеенными. Это не рекордный показатель потерь, но тоже достаточно высокий. С другой стороны, он буквально до предела выжимает месячный показатель военно-промышленного комплекса РФ по поставкам танков в зону боевых действий и ремонтным мощностям рембатов и даже загоняет их в минус.

В этом плане февраль, когда РОВ лишились 288 танков, позволил оккупантам даже накопить некоторое количество основных боевых танков (ОБТ), а не только компенсировать потери.

В свою очередь в зоне боевых действий все чаще стали использоваться танки Т-62 и Т-54/55 в ударных колоннах.

Потери боевых бронированных машин

Потери ББМ в марте составили 739 единиц. Опять-таки, это не рекордный показатель, но и не низкий. Кроме того, в зоне БД стали появляться не только древние, вытягиваемые со складов БТР-60 и БТР-50П, но и уникальные образцы.

В частности, на фронте впервые была идентифицирована, а заодно и уничтожена уникальная советская командно-штабная машина «судного дня» – ВТС «Ладога».

Использование в боевых действиях настолько уникальных музейных экспонатов говорит о том, что российские оккупанты отправляют в Украину все, что способны привести в рабочее состояние – вне зависимости от того, насколько это уникальный образец техники.

Потери ствольной артиллерии

В марте у РОВ был зафиксирован рекорд потерь ствольной артиллерии – 976 (предыдущий был установлен в сентябре 2023 г. – 947). Это может быть обусловлено поставками в зону боевых действий для РОВ все большей артиллерийской компоненты буксируемого типа.

Буксируемые гаубицы советского образца (с недостаточной дальностью поражения цели и точностью) становятся не только более простой целью для дальнобойной и высокоточной артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы, но и для fpv-дронов.

Тем не менее ВПК России смог нарастить такими поставками артиллерийскую компоненту оккупационных войск, ведь на восстановление снимаемых с хранения гаубиц такого типа уходит меньше времени, чем на восстановление САУ либо РСЗО.

Потери РСЗО

Показатель уничтоженных реактивных систем залпового огня довольно низкий за март – 23.

Это обусловлено тем, что РСЗО из-за их небольшого количества в войсках в сравнении со ствольной артиллерией стараются держать на предельном отдалении от линии боестолкновения, что осложняет уничтожение этой компоненты.

Потери ПВО

За март российские оккупанты потеряли 53 системы противовоздушной обороны. Это третий показатель за все время полномасштабной войны, а с июля 2023 года настолько существенный.

Уничтожение ПВО является важным элементом, влияющим не только на зону боевых действий, но и на защиту в самой России, ведь компенсация потерь зачастую проводится за счет действующих на территории РФ комплексов.

Потери автотранспорта

А вот в этой категории у РОВ просто гиперрекорд по количеству потерь за март – 1 546 единиц.

Такой показатель объясняется тем, что небронированный автомобильный транспорт гражданского типа все чаще и массово применяют не по назначению – в тылу, а в ходе штурмовых действий по линии боестолкновения (ЛБС).

Нехватка танков, ББМ, бронеавтомобилей для регулярных, системных штурмов позиций Сил обороны Украины компенсируется транспортом вообще без брони, в связи с чем рост потерь данной компоненты просто феноменальный.

Все это указывает на то, что показатели этих потерь будут расти и дальше. Если только не возникнет другая оказия – дефицит топлива. И тогда большая часть транспорта у РОВ будет стоять.

Потери спецтехники

Третий месяц подряд потери спецтехники у оккупантов остаются стабильно высокими. В марте этот показатель установил новый рекорд – 215 единиц.

Такие потери обусловлены необходимостью эвакуации поврежденной техники с ЛБС для последующего ремонта, в результате чего спецтехника оказывается под ударом.

Весьма примечательным стало активное применение РОВ с начала 2024 года редких российских ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л «Беглянка».

Работа над проектом БРЭМ-Л началась в 1980-х, а ее первый опытный образец был создан в 1990-х. Тем не менее в российской армии весьма скептически относились к концепции бронированной ремонтно-эвакуационной машины на базе БМП-3, ориентированной исключительно на эвакуацию однотипной техники. А потому, несмотря на весьма обширный парк ББМ, не спешили ее массово заказывать. Вместо этого БРЭМ-Л смогли продать ОАЭ и Венесуэле.

Но сейчас БРЭМ-Л «Беглянка» отправляют в зону боевых действий, поскольку рекорды по потерям спецтехники и общее количество потерянных эвакуационных машин создали острый дефицит этой компоненты. В свою очередь потери российских основных боевых танков в Украине привели к тому, что сейчас больше потребность в эвакуации техники облегченного типа, массой до 40 тонн. Поэтому потребность в БРЭМ-Л, которой Т-90М «Прорыв» не вытащить, а вот БМП-2 – вполне, возрастает.

Выводы

Российская армия в Украине продолжает нести высокие и порой рекордные потери. Очевидно, что концепция войны на истощение работает успешно.

Да, это сложная фаза войны, многим непонятная, ведь в этот период не должно быть привязок к территориям – должна быть привязка к количеству уничтожаемого врага.

Показатели прошедших трех месяцев и марта в частности указывают на то, что истощение российских оккупационных войск идет по плану. Ускорение же его возможно только при увеличении поддержки от партнеров Украины, на что возлагаются немалые надежды.