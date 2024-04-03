Задержан российский публицист и диссидент Александр Скобов 3.04.2024, 12:42

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Александр Скобов

Российским властям не понравилась его бескомпромиссная позиция.

Участник оппозиционного Форума свободной России, публицист Александр Скобов задержан вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге по обвинению в «содействии террористической деятельности», сообщает «Радио Свобода».

Повод для обвинения не сообщается. В марте Скобов был включен министерством юстиции в реестр так называемых иностранных агентов.

31 марта в интервью сайту «Север.Реалии» 66-летний Скобов заявил, что призывает помогать российским добровольческим батальонам, воюющим на стороне Украины. Российские власти объявили легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» террористическими организациями.

По словам Скобова, он выступает против замораживания конфликта в Украине. «Только победа Украины, только освобождение всех захваченных Россией территорий, восстановление границ 1991 года, репарации за агрессию и предание суду тех членов военно-политического руководства России, которые развязали войну», – сказал он.

У публициста изъяли телефон и компьютер. Он не смог взять с собой лекарства от диабета, сообщает издание «Ротонда». Соратники Скобова сообщили редакции, что он намерен отказаться от адвоката, о том же пишет и Волохонский.