В Гродно продается квартира, в которой жил Василь Быков 3.04.2024, 12:48

Жилье расположено в самом центре города.

В Гродно продается квартира, в которой жил белорусский писатель Василь Быков. Жилье расположено в самом центре города — на улице Большая Троицкая, пишет zerkalo.io.

Трехкомнатная квартира находится на высоком первом этаже в кирпичном трехэтажном доме 1958 года постройки. Общая площадь — 59,9 м², жилая — 40,8 м², кухня — 6,2 м².

В объявлении сообщается, что в доме выполнен капитальный ремонт. Имеется большой сухой подвал. Установлены все счетчики. Окна — стеклопакеты ПВХ. На полу лежат ламинат, доска, линолеум, плитка, ДВП. Потолки — натяжной, плита потолочная «Армстронг», побелка, водоэмульсионная краска.

Авторы объявления пишут, что вся сантехника в рабочем состоянии. В большей спальне оборудована гардеробная. А рядом с кухней имеется вместительная дополнительная ниша.

Около дома расположены парковочные места. Во дворе есть детская площадка, в изобилии зеленые насаждения.

В шаговой доступности находятся социально-значимые объекты: магазины, детский сад, школы, гимназии, банки, остановки общественного транспорта в любую точку города. Недалеко расположена поликлиника № 1, больница, спорткомплекс «Неман», центральный рынок «Скидельский», Гродненский университет, парк им. Жилибера, исторические, культурные и знаковые места Гродно.

Стоимость трешки — 211 420 рублей, или около 65 000 долларов по текущему курсу. Цена за квадратный метр — около 1085 долларов.