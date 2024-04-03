«В этих обстоятельствах через 2-3 года в РФ наступит крах» 1 Виктор Андрусив

3.04.2024, 12:59

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Виктор Андрусив

Фото: UIFuture

Победный сценарий для Украины.

Если будут все компоненты, то победный сценарий будет выглядеть следующим образом...

Любой победный сценарий должен включать в себя следующие компоненты, причем все, а не хотя бы один:

Высокий боевой дух. Все, кто занимался боевыми искусствами, знает, что поражение начинается в голове. Как только боец начинает допускать, что он проигрывает – он проигрывает. Происходит падение мотивации, падение физических сил и господствует страх. Именно это с нами сейчас происходит. Можно ли поднять боевой дух? Да. Для этого нужно принципиально изменить информационную политику.

Мобилизация дополнительных 200 тысяч военных. Это моя оценка, и я думаю этого достаточно, чтобы остановить орков на год-два. Мобилизация как раз для обороны, а не для новых больших наступлений с нашей стороны.

Стабильная западная помощь. Получение, в конце концов, всего необходимого оружия без задержек и политических игр.

Санкции, реально эффективные санкции. Каждый день проходит множество информации, как Путин обходит санкции. Давно уже пора ввести вторичные санкции на работающие на Западе китайские и индийские компании за получение не конкурентного преимущества в виде санкционной российской нефти.

Если будут доступны эти четыре компонента, то победный сценарий будет выглядеть следующим образом. Мы отражаем новые большие наступления, нанося колоссальные потери русской армии. После этого мы не переходим в свое большое контрнаступление, а продолжаем выбивать орков на линии столкновения, без больших прорывов фронта. Цель продолжать наносить урон, даже если они перестают атаковать, но не нести значительных потерь самим. Параллельно с этим опустить вместе с Западом реальный «железный занавес». Изоляция Путина должна стать тотальной. Хочет Путин делать Северную Корею – ок, но тогда пусть и живут как в Северной Корее.

В этих обстоятельствах через 2-3 года в РФ наступит крах, поскольку перенапряжение от военных действий и колоссальных санкций разрушит экономику. Путин стар и без преемника, это будут дополнительные факторы внутренних трансформаций РФ. Я не верю в то, что он найдет преемника, поскольку вся выстроенная им система зависит только от него одного.

РФ впадает во внутренний кризис, из которого невозможно выйти без внешней помощи Запада. Начаты мирные переговоры, по которым они выходят из Украины, осуждают преступления Путина, платят репарации. За это с них снимают санкции и снова пускают за международный стол.

Все остальные сценарии, к сожалению, еще более фантастичны.

Виктор Андрусив, Telegram