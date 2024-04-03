Украинские пограничники взяли в плен трех военных РФ 3.04.2024, 13:03

Оккупанты пытались штурмовать в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Донецком направлении украинские пограничники взяли в плен трех российских военных. Об этом в среду, 3 апреля, сообщила пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что вражеские бойцы при поддержке тяжелой техники пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Новомихайловки Донецкой области, но попали под огонь сил обороны Украины.

«Оставшись без еды, связи и возможности эвакуироваться, трое военнослужащих армии РФ решили сдаться в плен, выйдя на позиции пограничников и десантников. Для установления их лиц и мотивов воевать на территории Украины пленных, под обстрелами, эвакуировали с позиций пограничники Главного оперативно-розыскного отдела Донецк. В дальнейшем общении оккупанты сообщили, что приехали на войну, чтобы заработать денег, подписав краткосрочные контракты. Им пообещали до 200 000 рублей в месяц», - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Сообщается, что все пленные - из 10-танкового полка: стрелок, который должен был штурмовать позиции, а также два рядовых подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, которые должны были прикрыть дымовой завесой штурмовую бронегруппу.