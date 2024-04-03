Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется тепло 3.04.2024, 13:07

Фото: Charter97.org

Прогноз погоды на 4-6 апреля.

Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется тепло. В четверг будет еще холодно, ожидаются снег, мокрый снег, дождь и порывистый ветер.

Температура ночью составит -3..+3°С, днем — +3..+ 9°С, по юго-западу Беларуси до + 12°С. В Минске столбик термометра максимум поднимется до +4°С.

В пятницу на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ветер днем будет порывистым. Ночью от -4°C по северо-востоку до + 8°C по юго-западу страны, максимальная температура днем составит от + 6°C в северных районах до +16°C в южных.

6 апреля, в субботу, пройдут дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночь +2..+ 8°С, максимальная днем +10..+ 17°С, в западных и южных районах Беларуси + 18..+20°С.

В Минске в субботу уже прогнозируется +15°С, а в понедельник +19°С.