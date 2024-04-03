Лукашенко действительно готовится воевать

Лукашенко действительно готовится воевать11
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 3.04.2024, 13:50
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Позиция изначально определена.
Из вчерашних речей Лукашенко можно сделать несколько выводов, очистив поток сознания от шелухи.
1. Хунта действительно готовится воевать. Позиция изначально определена — на стороне оси зла. Время неумолимо мчится вперед, а его резерв на оттягивание неприятных решений подходит к концу. Роccийские новобранцы и новые «добровольные» контрактники себя сами не обучат.
2. В Минздраве будут чистки. Новый министр будет вычищать, как кадры предшественника на уровне начальников управлений, так и просто в свое время «обидевших» назначенца. В ход пойдет простая аргументация: кланы мешают работать.
Системе здравоохранения такие чистки ничего хорошего принести не могут сами по себе, ее и так лихорадит. Но с другой стороны — это напоминание тем чиновникам от медицины, которые увольняли коллег за позицию, что их тоже могут уволить. Это предустановка системы.
Мы же отметим, что в речах синепалого все больше сквозит обида на Беларусь — «страна с ограниченными ресурсами» и возможностями. «Беларуский рубль никому не нужен». Это свойственно уставшим диктаторам, чье доверие не оправдал «народец», а эксперименты не выдержала экономика.
Таких пассажей будет все больше. А у него было еще столько идей из конспектов общества «Знание».
Telegram-канал «Ник и Майк»