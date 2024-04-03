США планируют превратить часть F-16 в беспилотники 2 3.04.2024, 13:52

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Такие модификации будут реализовывать в рамках программы Venom.

США в будущем планируют превратить часть истребителей F-16 в беспилотники. Первые три самолета, которые оснастят технологией самостоятельных полетов, уже прибыли на авиабазу Эглин во Флориде.

Об этом сообщает Defense News.

Такие модификации будут реализовывать в рамках программы Venom (Viper Experimentation and Next-gen Operations Model-Autonomy Flying Testbed). Ее цель — ускорить испытания автономных технологий как на пилотируемых, так и на непилотируемых самолетах.

ВВС США надеются, что автономная технология поможет им быстрее сформировать планы по созданию флота самоходных дронов, которые объединятся в бою с истребителями.

Отмечается, что служба сосредоточена на создании флота из не менее тысячи БПЛА, которые будут использовать автономные возможности для полетов. Они будут нести ракеты или другое оружие для поражения, глушения или выполнять разведывательные миссии.

Однако официальные лица говорят, что есть еще много вопросов относительно того, как эта технология будет работать в действии.

Сообщается, что на программу Venom в этом году было выделено почти 50 миллионов долларов.

Впоследствии шесть самолетов F-16 планируют модифицировать таким образом, чтобы они служили испытательными.

Руководитель испытаний программы майор Росс Элдер заявил, что Venom станет шагом к «новой эре авиации».

«Программа Venom знаменует собой ключевой этап в развитии боевых возможностей в воздухе», — подчеркнул он.

Отмечается, что над разработкой и эксплуатационными испытаниями программы будут работать 40-я летно-испытательная эскадрилья 96-го испытательного крыла и 85-я испытательно-оценочная эскадрилья 53-го крыла в Эглине.

Издание пишет, что когда беспилотные F-16 будут готовы, ВВС начнут их испытания с пилотами-людьми в кабине. Эти пилоты будут поднимать самолеты в воздух и доставлять их на испытательный полигон, а затем позволят автономному программированию взять на себя управление. Тогда пилоты в кабине будут следить за автономным программным обеспечением, чтобы убедиться, что оно работает должным образом, и что все цели испытаний достигнуты.

В то же время подполковник Джо Ганьон, командир 85-й эскадрильи, отметил, что человек всегда будет участвовать в запуске и остановке автономных алгоритмов в случае необходимости.

«Никогда не наступит время, когда самолет Venom будет летать исключительно сам по себе, без участия человека», — добавил он.