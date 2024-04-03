Дети превзошли искусственный интеллект в простом тесте на креативность 3.04.2024, 14:40

иллюстративное фото

Исследование было организовано на основе двух ключевых компонентов: «имитация» и «инновации».

Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Калифорнии, несмотря на впечатляющие возможности ИИ в создании текстов и изображений, он не обладает способностью к инновациям, присущей человеческому интеллекту.

Исследователи предлагают рассматривать ИИ как новую мощную форму культурной технологии, которая значительно расширяет доступ к знаниям и их передачу.

Исследование было организовано на основе двух ключевых компонентов: «имитация» и «инновации», которые позволяли проверить способности испытуемых в распознавании традиционных и новаторских способов использования объектов.

В разделе «имитация» участникам представляли объекты и просили выбрать те, что лучше всего подходят к данному инструменту, опираясь на установленные связи между объектами.

Этот компонент направлен на оценку способности распознавать и воспроизводить существующие знания и ассоциации. Компонент «инновации» предполагал более сложное задание: участникам предложили решить задачу без использования привычного инструмента и предложили альтернативные объекты, среди которых был такой, который необычным образом мог решить задачу, используя свои функциональные свойства. Этот тест позволил оценить, насколько испытуемые способны мыслить креативно и находить новые подходы к решению проблем.

В исследовании участвовали как дети (от трех до семи лет), так и взрослые, был охвачен широкий спектр когнитивных способностей. Этих людей сравнивали с несколькими передовыми моделями искусственного интеллекта, включая GPT-4 от OpenAI. Исследователи предоставляли искусственным моделям текстовые описания задач, по аналогии с теми, что давали людям.

Результаты показали, что люди и искусственный интеллект значительно различаются в своих способностях. Дети способны давать ответы на те вопросы, на которые модели ИИ не ответят. Автор исследования отметила, что искусственные системы лучше рассматривать как инструменты, способные эффективно предоставлять информацию и знания.

Как дети, так и взрослые демонстрировали способность к инновациям, выбирая нестандартные, но функционально обоснованные решения. Это подтверждало их способность к творческому мышлению и использованию скрытых свойств для решения задач. Дети могут представить совершенно новое применение объектов, которых они раньше не видели и о которых не слышали, например нарисовать круг с помощью дна чайника. Большим моделям гораздо сложнее генерировать такие ответы.

ИИ успешно находит связи между объектами, но испытывает трудности при создании новых связей и нахождении нестандартных решений. Несмотря на то что он хорошо может имитировать уже известные ассоциации, ему не хватает способности человека предложить новые функциональные применения для объектов.