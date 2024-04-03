В Гааге 44 страны поддержали создание спецтрибунала для России 3.04.2024, 14:46

Всего в конференции приняли участие 57 стран.

Во вторник, 2 апреля, 44 страны в Гааге поддержали создание специального трибунала для России за преступления против Украины.

Об этом говорится в заявлении правительства Нидерландов.

В частности, декларацию подписали представители правительств ряда стран-членов Европейского Союза, а также Канада, Грузия, Япония, Молдова, Новая Зеландия, Великобритания, США.

Всего в конференции приняли участие 57 стран, пишет New voice.

«Мы вновь подтверждаем, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну против Украины. Мы, международное сообщество, обязаны соблюдать Устав ООН и не допустить безнаказанности за преступление агрессии против Украины», — говорится в документе.

Глава МИД Нидерландов Ханке Бряунс Слот также подчеркнула, что Россия должна заплатить за свои преступления против Украины, а другие страны должны поддержать Украину и МУС в достижении этих целей.

«Даже несмотря на то, что их система правосудия рискует разрушиться под тяжестью этих зверств, Украина остается решительной в стремлении к справедливости и ответственности. Так же как и мы. Мы готовы принять все необходимые меры, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. В случае необходимости — на международном уровне», — сказала она.