Александр Хацкевич: Я могу за себя постоять 3.04.2024, 15:00

Александр Хацкевич

Фото dynamo.kiev.ua

Белорусский тренер рассказал о нападении фанатов на базу «Заглембе».

Белорусский тренер польского футбольного клуба «Заглембе» Александр Хацкевич рассказал изданию New Voice о нападении фанатов.

Тренер «Заглембе» объяснил, чем закончился конфликт.

— Польские СМИ пишут, что на тренировке вашей команды произошел определенный конфликт с болельщиками. Вроде бы вас избили. Это правда?

— Ну конфликт был. Была попытка физического насилия. Это не только на меня, но и на некоторых футболистов. Но кто знает, то я вырос на улице, поэтому я держу удар и могу дать ответ.

— То есть была физическая попытка нанести вам вред от ультрас?

— Мы не знаем, ультрас ли это, они не представились. Это была группа из 30−40 человек. Они все были в масках. Настоящие болельщики приходят на конструктивный диалог и они не прячут свое лицо за масками.

— Какова ситуация сейчас? Есть пострадавшие?

— Некоторые игроки покинули поле во время этой ситуации, а в основном все польские футболисты остались. Но хочу сказать, что команда повела себя достойно. Все были друг за друга. Потому что там была такая разбросанная толпа. А в такой ситуации надо держать дистанцию, потому что это были неприятные люди, хотя мои игроки с ними какой-то разговор вели. Так же тренерский штаб остался тоже. После этого инцидента те люди покинули футбольное поле, а мы продолжили тренировку. Здесь непонятна ситуация клуба, который не обеспечил нам безопасность. Это гарантия для всех футболистов и тренерского штаба. Будем разбираться, почему такое произошло. Это конфликт был ориентировочно после 10 часов утра, когда у нас уже началась тренировка. И до этого момента у нас не было никакого контакта ни с мэром города, ни с президентом клуба. Они не выходят на связь, а мы хотим им поставить этот вопрос относительно нашей гарантии безопасности на тренировке.

— Также польские источники пишут, что президент клуба Аркадиуш Александер подал в отставку. Вам что-то об этом известно?

— У нас нет такой информации. Мы сейчас находимся в клубе. Здесь больше вопрос по этой ситуации с непонятными людьми. Возможно, после этого он и подал в отставку. Но пока у нас с ним не было ни разговора, ни контакта. Все, конечно, волнуются обо мне здоровье, спасибо большое. Но говорю, что со мной все нормально, я работоспособен и в хорошем настроении.

— Пишут, что били с ног и были удары в голову.

— Ну это будут много подобного писать. Но я говорю, что я могу за себя постоять и заблокировать удар. Все нормально. Попытки были, да. Но у меня такая практика уже была.

— Так это ультрас точно были вы не знаете?

— Ну на них не было каких-то опознавательных знаков.