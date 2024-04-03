Польша в марте остановила в 40 раз больше нелегалов, чем в январе 7 3.04.2024, 15:53

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В Варшаве заявили, что это организовано белорусскими службами.

Глава МВД Польши Марцин Кервиньски в эфире Super Expres констатировал рост нарушений границы мигрантами. Согласно данным Пограничной охраны весной ежедневное число попыток перехода рубежа составляет около 200 и более.

«Эта организованная белорусскими службами и российскими искусственная волна миграции с каждым разом нарастает. Имеем все больше попыток нарушения польской границы и нелегального вторжения на территорию Польши», — сказал Марцин Кервиньски и выразил убеждение, что Польша будет сталкиваться «с инструментализацией миграции со стороны режима Лукашенко много лет».

Глава МВД Польши подчеркнул, что офицеры пограничной охраны неоднократно показывали, как белорусские службы помогают нелегальным мигрантам пересечь границу.

Министр подтвердил, что ведомство начинает процесс усиления пограничного заграждения, включая наращивание средств электронного наблюдения. По его словам, пограничная служба уже подготовила соответствующий проект, который прошел экспертизу научного учреждения. Сейчас министерство ждет окончательного отчета. Сама модернизация займет несколько месяцев.

В марте 2024 года количество пресеченных попыток нелегального проникновения с белорусской территории в Евросоюз по сравнению с февралем выросло в 9,2 раза, по сравнению с январем — в 44 раза, свидетельствует проведенный изданием «Позірк» анализ данных пограничных служб соседних стран ЕС за март.

За прошлый месяц Польша пресекла 3 438 попыток незаконного пересечения границы — в 9,7 раза больше, чем в феврале (356), и в 39,5 раза больше, чем в январе. (87).

Латвия пресекла в марте 684 попытки — в 9,1 раза больше февральского показателя (75) и в 136,8 раза — январского (5).

На территорию Литвы из Беларуси пыталось попасть в марте 105 мигрантов — в 3,9 раза больше, чем в феврале (27), и в 26,3 раза больше, чем в январе (4).