Главы МИД ФРГ, Франции и Польши высказались против уступок Путину 1 3.04.2024, 16:23

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Главы внешнеполитических ведомств заявили о дальнейшей поддержке Украины.

Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши предостерегли от «политики уступок» в отношении президента России Владимира Путина. Военное вторжение РФ в Украину доказало, что такая политика была «наивной», подчеркнули Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и ее коллеги Стефан Сежурне и Радослав Сикорский в гостевой статье, опубликованной в среду, 3 апреля, в журнале Politico (перевод — DW) и посвященной 75-летию НАТО.

«Мы не должны допускать никаких «серых зон», потому что Путин рассматривает их как приглашение к подрыву территориальной целостности и суверенитета, к проведению воображаемых линий на карте и, в конечном счете, к применению военной силы», - подчеркнули главы МИД так называемого «Веймарского треугольника». Они предупредили, что Путин не удовлетворится Украиной: «Мы не должны обманывать себя. Сегодня Украина находится под ударом - завтра это может быть какая-нибудь другая часть Европы», - отмечается в документе. Россия не откажется от своей «агрессивной и империалистической политики» в обозримом будущем, уверены главы дипломатических ведомств.

Министры подчеркнули, что поддержка Украины будет продолжена «столько, сколько потребуется, и так интенсивно, как это необходимо». Они напомнили, что Европа и США поддержали самооборону Украины, предоставив ей помощь на сумму более 200 млрд. евро, причем две трети этой суммы предоставили Евросоюз и его страны-члены.

Следовать основополагающему принципу НАТО

По случаю 75-летия НАТО три министра подтвердили основополагающий принцип Североатлантического альянса. «Нападение на одного из нас считается нападением на всех. Один за всех и все за одного. Вместе мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО и единым фронтом противостоять любой будущей российской агрессии», - подчеркивается в статье.

Министры заверили, что европейские союзники должны «нести свою справедливую долю коллективного бремени НАТО». Они должны «продемонстрировать готовность взять на себя больше ответственности за оборону Европы«. Союзники должны будут тратить на оборону не менее двух процентов своего валового внутреннего продукта и, таким образом, постоянно перевооружаться, а национальным оборонным предприятиям потребуются «обязательные долгосрочные контракты» и «гарантии закупок со стороны правительств», - отмечается в статье.