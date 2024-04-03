Что произойдет с организмом, если есть тыквенные семечки ежедневно 3.04.2024, 16:56

Тыквенные семечки являются отличным источником многих микроэлементов и полезных жиров.

Тыквенные семечки содержат антиоксиданты, клетчатку, полезные жиры, магний, белок и многое другое. Их можно употреблять в качестве закуски или как ингредиент различных рецептов

Издание Health пишет, какая польза от тыквенных семечек

Богаты магнием

Тыквенные семечки - источник магния. Этот минерал играет важную роль в более чем 300 реакциях в вашем организме, включая:

поддержание стабильного сердцебиения;

поддержание нервной и мышечной функции;

управление уровнем сахара в крови;

выработка энергии;

укрепление костей;

поддержка здоровой иммунной системы.

Содержат полезные жиры и клетчатку

Тыквенные семечки содержат больше жиров, чем углеводов и белка в четверти чашки. Жир в тыквенных семечках состоит в основном из мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров. Эти полезные жиры снижают уровень холестерина ЛПНП («плохого»), что помогает снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Повышает мужскую фертильность

Некоторые данные свидетельствуют о том, что тыквенные семечки помогают улучшить такие аспекты мужской фертильности, как задержка эякуляции и сексуальная стимуляция. Исследования показали, что дефицит цинка может ухудшить качество спермы и развитие сперматозоидов. Тыквенные семечки являются источником цинка - около 2,17 миллиграмма (мг) на одну унцию порции.

Может снизить риск развития рака молочной железы

Фитоэстрогены - это природные соединения, содержащиеся в некоторых продуктах, в том числе в тыквенных семечках. Некоторые данные свидетельствуют о том, что употребление продуктов, содержащих фитоэстрогены, помогает снизить риск развития рака молочной железы.

Может поддерживать здоровье мочевого пузыря и предстательной железы

Исследования непосредственной пользы от употребления тыквенных семечек для здоровья ограничены. Напротив, исследования показали, что продукты из семян тыквы, такие как экстракты и масла, могут поддерживать здоровье мочевого пузыря и простаты.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что экстракт тыквенных семечек может помочь в борьбе с частым мочеиспусканием. Другие исследования показали, что экстракт тыквенных семечек может уменьшить симптомы увеличенной простаты, включая пробуждение посреди ночи для мочеиспускания, особенно среди мужчин в возрасте 50-75 лет.

Способствует здоровью сердца

Исследования показали, что экстракт семян тыквы может снижать кровяное давление и увеличивать кровоток у женщин в постменопаузе. Высокое кровяное давление и снижение кровотока - два основных фактора риска развития сердечных заболеваний. В тыквенных семечках много антиоксидантов, полезных жиров и клетчатки - все это необходимо для здоровья сердца.

Антиоксиданты

Тыквенные семечки содержат антиоксиданты, в том числе флавоноиды и фенолы. Эти антиоксиданты помогают противостоять повреждению клеток, что может защитить от старения и болезней.

Исследования связывают флавоноиды с рядом полезных для здоровья эффектов, включая защиту от закупорки артерий, рака и снижения когнитивных способностей. Фенолы также обладают противораковым, противовоспалительным и противомикробным действием.

Обжаривание тыквенных семечек может усилить эти эффекты. Исследования показали, что в жареных тыквенных семечках содержится повышенное количество флавоноидов и фенолов.

Поддержка здорового сна

Тыквенные семечки - источник триптофана, аминокислоты, около 576 мг на 100 г. Триптофан помогает организму вырабатывать мелатонин и серотонин - гормоны, способствующие хорошему ночному отдыху. Мелатонин контролирует цикл сон-бодрствование, а серотонин помогает регулировать настроение и сон.

Пищевая ценность тыквенных семечек

Одна порция несоленых тыквенных семечек без скорлупы содержит:

Калории - 163;

Жиры - 13,9 г;

Насыщенные жиры - 2,42 г;

Ненасыщенные жиры - 10,09 г;

Натрий - 5,1 мг;

Углеводы - 4.17г;

Клетчатка - 1,84 г;

Добавленные сахара - 0 г;

Белок - 8,45 г.

Риски, связанные с тыквенными семечками

Тыквенные семечки в целом безопасны для здоровья, но они содержат калории и клетчатку. В одной унции тыквенных семечек содержится около 163 калорий, что делает их хорошим перекусом. Тем не менее, если съесть слишком много тыквенных семечек, это может увеличить количество потребляемых калорий, что приведет к набору веса. Слишком большое количество тыквенных семечек может также вызвать вздутие живота, дискомфорт и газообразование из-за содержания в них клетчатки.