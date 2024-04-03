ОПЕК+ отказались увеличивать добычу нефти 3.04.2024, 18:06

Цена на Brent подошла к $90 за баррель.

Страны ОПЕК+ решили продолжить сокращение поставок нефти в первой половине года, сохранив ограничение добычи примерно на 2 млн барр/сутки до конца июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Цена на нефть марки Brent выросла до $89,7 за баррель после решения ОПЕК+.

Высокая цена нефти обеспечивает дополнительный доход странам ОПЕК+, однако в среднесрочной перспективе грозит вызвать дефицит нефти на мировом рынке. Дефицит может привести к тому, что цены на нефть достигнут $100 за баррель, считают в JPMorgan Chase.

Не все страны ОПЕК+ придерживаются графика сокращения добычи: Ирак и Казахстан так и не осуществили согласованные сокращения.

Россия хотя и с опозданием осуществила обещанное год назад сокращение добычи сырой нефти, но наращивает экспорт, чтобы использовать доходы на финансирование войны против Украины.

ОПЕК+, куда входят 22 страны, соберется в Вене 1 июня, чтобы решить, продолжать ли сокращение поставок во второй половине года.