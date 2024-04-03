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«Белавиа» объявила скидки на самые популярные направления

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  • 3.04.2024, 18:58
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«Белавиа» объявила скидки на самые популярные направления

Акция продлится неделю и действует на все вылеты до конца весны.

Авиакомпания Belavia анонсирует новую волну скидок с 3 по 7 апреля. Куда и за сколько можно полететь, узнали на сайте авиаперевозчика.

Предложение очень горячее – улететь со скидкой по тарифу «Промо» можно в такие города, как Дубай, Калининград, Сочи, Стамбул, Ташкент и Тбилиси.

Еще одна хорошая новость: предложение действует на все билеты до 31 мая, то есть в большие выходные можно отдохнуть красиво.

Но есть несколько условий. Период путешествия должен составлять не более одного месяца, а в случае форс-мажора билеты не подлежат возврату. И количество их ограничено.

Все приведенные цены указаны за полет в одну сторону.

По направлению Минск – Стамбул наблюдаются скидки 30%. Вместо Br729 вылет обойдет в Br519.

Та же ситуация и с маршрутом Минск – Дубай. Вместо Br923 по тарифу «Лайт» выйдет только Br696 по тарифу «Промо».

Большая скидка на рейс Минск – Калининград. Минимальная стоимость билетов теперь Br205 вместо Br370, что сносно для такого небольшого полета.

В солнечный Сочи Belavia предлагает улететь за Br345 вместо Br526. Тут точно нужно успеть занять место, ведь вылетов в неделю всего два.

На Br150 дешевле можно слетать в Ташкент. Цена по тарифу «Промо» теперь составляет Br448. Перевозчик выполняет рейсы дважды в неделю.

Отличная скидка на рейс Минск – Тбилиси. За билет в прекрасную Грузию просят только Br380 вместо Br621. Так что места раскупают быстро.

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