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Президент Финляндии поддержал украинские удары по российским НПЗ

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  • 3.04.2024, 19:00
  • 2,246
Президент Финляндии поддержал украинские удары по российским НПЗ
Александр Стубб

Россия понимает только такой язык.

3 апреля в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Финляндии Александр Стубб заявил, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России влияют фактически только на цену нефти. Запись пресс-конференции глава Украинского государства опубликовал в Facebook.

Стубб фактически поддержал Зеленского, который перед этим заявил, что международные партнеры должны поддерживать украинские удары по российским НПЗ в ответ на обстрелы украинской гражданской инфраструктуры.

«Кто бы ни был ответственен за эти атаки в России, вопрос один – вопрос в цене на нефть. Есть ли у нас с этим какие-то трудности? Война – это сопутствующий ущерб, и кто бы ни атаковал, они знают, что они делают. Они делают это умело, не подвергая гражданских опасности, и надо это иметь в виду постоянно», – сказал президент Финляндии.

По его словам, «безусловно, война – это вещь брутальная, это вещь тяжелая».

«Какая-то часть войны нам может быть по душе, какая-то нет, но Россия понимает только такой способ, только такой язык», – считает Стубб.

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