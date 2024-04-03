В Беларусь вернулись «самые королевские птицы» 1 3.04.2024, 19:14

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Речь идет о серых журавлях.

Уже много лет фотограф дикой природы Виктор Козловский делает снимки журавлей «на одном хорошем болоте», пишет smartpress.by.

— Сидишь, бывает, в установленном очень давно укрытии, ожидаешь прилета к шалашу самых царских птиц — серых журавлей, — рассказывает он.

И продолжает: «Увидев их, подлетающих в туманной мгле раннего утра, успокаиваешься: все хорошо, журавлики живы и здоровы, вернулись к своим родным местам, выведут скоро здесь потомство».

В этом году все так и произошло. Уже два утра подряд птицы прилетают к скрадку, кормятся предложенными початками кукурузы, выклевывают из них зерна и уходят в заросли рогоза и сухой травы. Оперение птиц их маскирует, делает практически незаметными…