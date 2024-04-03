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Еще один объект белорусской культуры может попасть в список ЮНЕСКО

  • 3.04.2024, 19:21
Еще один объект белорусской культуры может попасть в список ЮНЕСКО

В список может попасть белорусская дуда.

Министерство культуры Беларуси направило досье нематериальной историко-культурной ценности «Культура белорусской дуды» в ЮНЕСКО, чтобы объект включили в Список Всемирного наследия, пишет БелТА.

Статус историко-культурной ценности культуре белорусской дуды присвоили в 2023 году. Больше всего она распространена на территории Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей.

Сегодня насчитывают более 32 носителей и 100 преемников этой культуры.

Процесс рассмотрения досье может занять примерно полтора года.

Его оценкой будет заниматься Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест.

Окончательное решение примет Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на ежегодной сессии.

Есть три варианта, чем это может закончиться. Комитет может рекомендовать объект для включения в список ЮНЕСКО, отправить досье на доработку или отказать во включении.

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