Белорус в США показал «оппозиционный» автомобиль Tesla Cybertruck 4 3.04.2024, 19:39

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Фотофакт.

Белорусский IT-предприниматель, cооснователь PandaDoc Микита Микадо показал у себя в Instagram автомобиль Tesla Cybertruck с оригинальным номерным знаком. Внимание на запись обратило «Еврорадио».

Транспортное средство зарегистрировано в Калифорнии. Вместо случайного набора цифр и букв на номерном знаке написано слово ZMAGAR.

«Номера подходят», — написал Микита Микадо, не уточнив, кому принадлежит автомобиль.