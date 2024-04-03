Белорус в США показал «оппозиционный» автомобиль Tesla Cybertruck

Белорус в США показал «оппозиционный» автомобиль Tesla Cybertruck4
- 3.04.2024, 19:39
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Фотофакт.
Белорусский IT-предприниматель, cооснователь PandaDoc Микита Микадо показал у себя в Instagram автомобиль Tesla Cybertruck с оригинальным номерным знаком. Внимание на запись обратило «Еврорадио».
Транспортное средство зарегистрировано в Калифорнии. Вместо случайного набора цифр и букв на номерном знаке написано слово ZMAGAR.
«Номера подходят», — написал Микита Микадо, не уточнив, кому принадлежит автомобиль.