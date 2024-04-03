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Белорус в США показал «оппозиционный» автомобиль Tesla Cybertruck

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  • 3.04.2024, 19:39
  • 1,952
Белорус в США показал «оппозиционный» автомобиль Tesla Cybertruck

Фотофакт.

Белорусский IT-предприниматель, cооснователь PandaDoc Микита Микадо показал у себя в Instagram автомобиль Tesla Cybertruck с оригинальным номерным знаком. Внимание на запись обратило «Еврорадио».

Транспортное средство зарегистрировано в Калифорнии. Вместо случайного набора цифр и букв на номерном знаке написано слово ZMAGAR.

«Номера подходят», — написал Микита Микадо, не уточнив, кому принадлежит автомобиль.

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