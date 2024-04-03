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На границе опять назревает коллапс

  • 3.04.2024, 20:02
На границе опять назревает коллапс

В очередях стоят почти 700 легковушек и 35 автобусов.

Почти 700 легковых автомобилей и 35 автобусов простаивают в очередях на выезд из Беларуси в страны Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета, передает «Зеркало».

Самая напряженная ситуация наблюдается в пункте пропуска «Брест». По состоянию на 18.00 3 апреля, здесь выезда ожидают 350 легковушек и 35 автобусов. В чатах о пересечении границы водители жалуются на долгое время пересечения границы.

Один из пользователей написал, что приехал к зоне ожидания перед пунктом пропуска к 13.00. За пять с половиной часов ему удалось проехать всего 400 метров. Другие рассказывают, что вечером среды в очереди все еще стоят автомобили, которые на границу приехали в 6.00.

«В 10.00 прошли паспортный контроль в Беларуси. Заехали на мост (который связывает беларусский и польский пункты пропуска — Прим. ред.) в 18.38», — пишет другой участник чата.

«Я прохожу с 2.00 до сих пор, прошли пост, стоим на польской [стороне] в очереди», — жалуются в другом чате.

На литовском направлении стоят 280 легковушек (160 — в «Каменном логе», 120 — в «Беняконях»).

Еще 50 автомобилей ожидают выезда в Латвию через «Григоровщину».

Кроме того выезда из Беларуси в ЕС ожидают 2950 грузовиков. 980 фур стоят в «Беняконях», 850 — в «Каменном логе», 830 — в «Козловичах» и 300 — в «Козловичах» (Польша).

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