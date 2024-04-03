Пинчанин разбирал железнодорожные пути и сдавал на металлолом 3.04.2024, 20:55

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Он думал, что пути бесхозные.

37-летний житель Пинска разбирал на металлолом железнодорожные пути, ведущие к одному из предприятий. Это заметили бдительные граждане и сообщили в милицию, передает «Медиа-Полесье».

Мужчину задержали на месте. Он успел снять 30 металлических прокладок и 90 путевых костылей. Сумма ущерба составила около 450 рублей. Для вывоза похищенного подозреваемый привлек своего друга с автомобилем, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Как пояснил пинчанин милиции, он думал, что пути бесхозные. Возбуждено уголовное дело за кражу.