закрыть
3 апреля 2024, среда, 21:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Порошенко планирует снова баллотироваться в президенты Украины

3
  • 3.04.2024, 21:01
  • 1,910
Порошенко планирует снова баллотироваться в президенты Украины
Петр Порошенко

По его словам, для проведения выборов Украина должна сначала добиться успеха в войне.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует снова баллотироваться в президенты.

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, да», — сказал он в интервью Al Jazeera.

Однако, по его словам, для проведения выборов Украина должна сначала добиться успеха в боевых действиях.

Порошенко заявил, что если Украина вступит в ЕС, то он будет баллотироваться и в Европарламент.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип