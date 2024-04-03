Порошенко планирует снова баллотироваться в президенты Украины

Порошенко планирует снова баллотироваться в президенты Украины3
- 3.04.2024, 21:01
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По его словам, для проведения выборов Украина должна сначала добиться успеха в войне.
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует снова баллотироваться в президенты.
«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, да», — сказал он в интервью Al Jazeera.
Однако, по его словам, для проведения выборов Украина должна сначала добиться успеха в боевых действиях.
Порошенко заявил, что если Украина вступит в ЕС, то он будет баллотироваться и в Европарламент.