Порошенко планирует снова баллотироваться в президенты Украины 3 3.04.2024, 21:01

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Петр Порошенко

По его словам, для проведения выборов Украина должна сначала добиться успеха в войне.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует снова баллотироваться в президенты.

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, да», — сказал он в интервью Al Jazeera.

Однако, по его словам, для проведения выборов Украина должна сначала добиться успеха в боевых действиях.

Порошенко заявил, что если Украина вступит в ЕС, то он будет баллотироваться и в Европарламент.