Доставка грузов из РФ в Беларусь подорожала до 30% 3.04.2024, 21:08

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А сроки ожидания посылки увеличились в два раза.

После того как в конце прошлого года в Беларуси ввели обязательные проверки отправлений для физических лиц, многие транспортные компании в принципе стали отказываться от приема таких грузов для перевозки между Россией и Беларусью, пишет транспортный портал Trans.ru со ссылкой на Ассоциацию автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов. В целом же, срок транспортировки таких товаров теперь увеличился в два раза, а стоимость услуг выросла на 30%, передает «Зеркало».

С 28-го декабря 2023-го года в Беларуси вступил в силу Указ № 297, который нацелен на предотвращение ввоза в страну запрещенных отправлений, в том числе беспилотных летательных аппаратов. В рамках действия этого указа в стране введены обязательные контрольные проверки отправлений физических лиц из России и стран ЕАЭС.

— Теперь компания не может выдать грузы физических лиц без получения документов о проведении досмотра. Перевозчики сборных грузов вынуждены сначала доставлять их на склад для выгрузки коммерческих партий, а затем — повторно отправлять машину с грузами физлиц на досмотр, — пояснил руководитель Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов Вадим Филатов.

В итоге, по его словам, за январь-март 2024-го года средний срок доставки грузов для личного пользования из России в Беларусь вырос в два раза. Если прежде, например, перевозка по маршруту Москва-Минск не превышала двое суток, то сейчас она растягивается до четырех суток.

Досмотры отправлений проводятся только на шести площадках — в Минске, Могилеве, Гомеле и Витебске. Поэтому каждый раз перевозчики вынуждены дополнительно проезжать от 10 км до 70 км до мест проведения контрольных проверок.

— Компании заранее записываются на досмотр в электронной очереди. Свободных площадок не хватает, поэтому время проверки может доходить до двух дней, — уточнил Вадим Филатов.

Как следствие, из-за роста расходов на топливо, транспортные и складские операции за январь-март 2024-го года стоимость доставки отправлений для личного пользования из России в Беларусь увеличилась на 10−30% (в зависимости от весогабаритных характеристик) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за увеличения сроков и стоимости перевозки ряд транспортных компаний теперь вовсе отказываются принимать отправления для физических лиц, а остальные значительно увеличили тарифы, подчеркнул руководитель Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов.

Что делать?

По мнению Вадима Филатова, чтобы избежать нехватки транспортных средств для доставки личных отправлений из России в Беларусь, необходимо увеличить число пунктов досмотра в республике, которых сейчас остро не хватает. Причем в первую очередь новые площадки важно создать в Гродненской и Брестской областях, которые являются значимыми логистическими узлами Беларуси, где расположены аэропорты, происходит прием и обработка отправлений.

Кроме того, следует ускорить заполнение документов. Сейчас перед проведением проверок компании вручную заполняют информацию о характеристиках грузов и адресах получателей. Если контрольно-надзорные органы вносят правки или уточнения, то перевозчики вынуждены переделывать документы и повторно их отправлять. Такой процесс может занимать почти сутки.

Правда, с 1-го июля 2024-го года в Беларуси должны запустить единую информационную систему учета и хранения данных на базе РУП «Белпочта». Благодаря этому компании смогут заполнять информацию о товарах в электронной форме, что позволит автоматически передавать данные для контрольной проверки в Таможенный комитет и другие уполномоченные органы.

— Надеемся, что это нововведение поможет ускорить и упростить обмен информацией, а также снизить издержки из-за неверного оформления документов, — заключил Вадим Филатов.