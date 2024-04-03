Александр Скобов — испытанный и непримиримый боец
- Даниил Константинов
- 3.04.2024, 21:32
В юности он был антисоветским диссидентом, сидел в тюрьме, подвергался карательной медицине.
В Питере задержан бывший диссидент, публицист, историк, член Совета Форума свободной России Александр Скобов. По предварительной информации, ему вменяют «оправдание терроризма».
Александр Скобов — старый, испытанный боец. В юности он был антисоветским диссидентом, сидел в тюрьме, подвергался карательной медицине.
После крушения СССР работал школьным учителем истории. Был автором собственного учебника истории — интереснейшего исследования, написанного с позиции не белых и не красных, а некой левой оппозиции коммунизму. Скобову были близки небольшевистские левые революционные движения, особенно эсеры и анархисты.
Скобов был членом Яблока (пока не вышел оттуда) и активным участником антивоенного движения во время чеченских войн. Позднее публиковался на Гранях, а в последние годы был активным участником Форума свободной России. Членом Совета Форума он является и сейчас.
Александр Скобов — непримиримый борец с путинским режимом, сознательно отказавшийся от эмиграции и решивший пойти на посадку. Ему сейчас будет очень тяжело, но я знаю, что он пройдет свой путь достойно. Чем бы ни закончился этот путь.
А я призываю всех следить за его делом, освещать его и оказывать Александру Валерьевичу посильную помощь в заключении.
Даниил Константинов, telegram