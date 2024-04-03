Александр Скобов — испытанный и непримиримый боец Даниил Константинов

3.04.2024, 21:32

Александр Скобов

В юности он был антисоветским диссидентом, сидел в тюрьме, подвергался карательной медицине.

В Питере задержан бывший диссидент, публицист, историк, член Совета Форума свободной России Александр Скобов. По предварительной информации, ему вменяют «оправдание терроризма».

Александр Скобов — старый, испытанный боец. В юности он был антисоветским диссидентом, сидел в тюрьме, подвергался карательной медицине.

После крушения СССР работал школьным учителем истории. Был автором собственного учебника истории — интереснейшего исследования, написанного с позиции не белых и не красных, а некой левой оппозиции коммунизму. Скобову были близки небольшевистские левые революционные движения, особенно эсеры и анархисты.

Скобов был членом Яблока (пока не вышел оттуда) и активным участником антивоенного движения во время чеченских войн. Позднее публиковался на Гранях, а в последние годы был активным участником Форума свободной России. Членом Совета Форума он является и сейчас.

Александр Скобов — непримиримый борец с путинским режимом, сознательно отказавшийся от эмиграции и решивший пойти на посадку. Ему сейчас будет очень тяжело, но я знаю, что он пройдет свой путь достойно. Чем бы ни закончился этот путь.

А я призываю всех следить за его делом, освещать его и оказывать Александру Валерьевичу посильную помощь в заключении.

Даниил Константинов, telegram