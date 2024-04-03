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Тело Константина Кольцова кремировали в США

  • 3.04.2024, 22:03
  • 2,552
Тело Константина Кольцова кремировали в США
Константин Кольцов

Прах экс-хоккеиста сборной Беларуси привезут на родину.

Тело бывшего хоккеиста и тренера сборной Беларуси Константина Кольцова кремировали в США, сообщает ТАСС со ссылкой на его первого тренера Владислава Астапенко. « Прах должны привезти на родину», — сказал он. Точная дата пока неизвестна.

Кольцов погиб 18 марта в Майами в возрасте 42 лет — упал с балкона отеля. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. Предполагается, что причиной смерти стало самоубийство. Бывшая жена Константина Кольцова считает, что, скорее всего, это был несчастный случай.

«Смерть Кости — невероятная трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито», — написала теннисистка Арина Соболенко, которая ранее с ним встречалась.

В последнее время Кольцов работал в России в тренерском штабе клуба «Салават Юлаев». Ожидалось, что в ближайшее время он может стать главным тренером минского «Динамо» и сборной Беларуси по хоккею.

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