Тело Константина Кольцова кремировали в США 3.04.2024, 22:03

2,552

Константин Кольцов

Прах экс-хоккеиста сборной Беларуси привезут на родину.

Тело бывшего хоккеиста и тренера сборной Беларуси Константина Кольцова кремировали в США, сообщает ТАСС со ссылкой на его первого тренера Владислава Астапенко. « Прах должны привезти на родину», — сказал он. Точная дата пока неизвестна.

Кольцов погиб 18 марта в Майами в возрасте 42 лет — упал с балкона отеля. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. Предполагается, что причиной смерти стало самоубийство. Бывшая жена Константина Кольцова считает, что, скорее всего, это был несчастный случай.

«Смерть Кости — невероятная трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито», — написала теннисистка Арина Соболенко, которая ранее с ним встречалась.

В последнее время Кольцов работал в России в тренерском штабе клуба «Салават Юлаев». Ожидалось, что в ближайшее время он может стать главным тренером минского «Динамо» и сборной Беларуси по хоккею.