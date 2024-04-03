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Кулеба: Боррель активизирует усилия по поиску дополнительных систем Patriot для Украины

  • 3.04.2024, 22:05
Кулеба: Боррель активизирует усилия по поиску дополнительных систем Patriot для Украины
Дмитрий Кулеба

Глава украинского МИД и Боррель провели встречу в Брюсселе.

Дмитрий Кулеба заявил о готовности высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля усилить работу по поиску систем ПВО Patriot для Украины.

Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х (бывший Twitter).

Глава украинского МИД и Боррель провели встречу в Брюсселе, на которой обсудили военную поддержку Украины.

«Я благодарен Жозепу Боррелю за готовность активизировать работу по поиску доступных для Украины систем Patriot», – заявил Кулеба по результатам встречи.

Дипломаты также обсудили ускорение поставок артиллерийских снарядов из ЕС в Украину, следующий пакет санкций ЕС, который должен усилить давление на РФ, подготовку к форуму оборонной промышленности Украина-ЕС.

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