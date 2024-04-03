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В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел глобальный сбой

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  • 3.04.2024, 22:08
  • 1,102
В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел глобальный сбой

С проблемой столкнулись и пользователи из Беларуси.

Пользователи платформ компании Meta — WhatsApp, Instagram и Facebook — столкнулись со сбоями в работе мессенджера и соцсетей по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector. Сбой подтвердила организация NetBlocks, которая занимается мониторингом доступа в сеть по всему миру.

Большинство пользователей, отправивших жалобу на работу WhatsApp, сообщили, что у них не открывается приложение. Сообщается о проблемах с доступом к веб-версии мессенджера и получением сообщений.

Пользователи Instagram и Facebook также в основном жалуются на проблемы с загрузкой приложений.

В Meta пока не комментировали сообщения о сбое в работе приложений.

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