Зеленский: Украина должна победить в войне 1 3.04.2024, 22:22

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Владимир Зеленский

Киев четко понимает, к чему готовятся в России и под что будут собирать солдат.

Украина осознает, к каким действиям в войне готовится Россия, поэтому совместно с партнерами стоит подготовить ответ. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас постепенно планируется работа Украины с партнерами на ближайшие месяцы.

«И май, и июнь должны стать временем активности ради Украины, ради того, чтобы достичь наших задач в этой войне. Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, под что будут собирать солдат в свою армию. И у нас, у нас всех, у наших партнеров, должен быть сильный ответ на российские операции – любые российские операции», – заявил Зеленский.

Он убежден, что Украина должна победить в войне, так как это «исторический шанс – сломать российский реваншизм».

Глава государства также сообщил, что заслушал «длительный и детальный» доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского – о действиях Сил обороны на ключевых направлениях, защите и укреплении украинских позиций, давлении на позиции оккупантов, ключевых планах оборонных и активных действий на ближайшее время.