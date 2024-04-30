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ГАИ показала видео жесткого ДТП с мотоциклистом в Минске

  • 30.04.2024, 4:53
ГАИ показала видео жесткого ДТП с мотоциклистом в Минске

Чудом никто не пострадал.

На столичной улице Филимонова легковушка столкнулась с мотоциклом. ГАИ показала видео ДТП.

Авария произошла 29 апреля около 19.30. 45-летний водитель Kia ехал по улице Филимонова. Как сообщили в ГАИ, вблизи дома №12 при перестроении он «не убедился в безопасности своего маневра» и правым бортом сбил мотоцикл Kawasaki, который ехал прямо.

В ДТП никто не пострадал.

«При перестроении водитель должен убедиться в безопасности своего маневра и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения», — напомнили в ГАИ.

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