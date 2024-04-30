Китай определился, к чему он стремится в войне в Украине 2 30.04.2024, 9:19

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О чем мечтают в Пекине.

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай состоялся вскоре после того, как президент Байден подписал пакет иностранной помощи для сдерживания китайской агрессии против Тайваня. Часть законопроектов также включает вероятный запрет TikTok в США, чтобы ограничить растущее влияние КНР. Все это, конечно, не нравится Пекину.

Одна из главных задач анонсированной американцами встречи в Китае – убедить руководство страны прекратить поддержку военно-промышленного комплекса России, благодаря которой она смогла быстро наладить производство оружия в условиях западных санкций. Несколько дней назад это не удалось канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Как показывают результаты переговоров, политика Китая не только останется такой, какой была в последнее время, но и будет даже развиваться в сторону усиления готовности поддержать российские интересы. Поражение РФ – не в интересах китайцев. Конечно, Америка и дальше будет пытаться уменьшить масштабы этой поддержки и в США есть инструментарий это сделать, но неизвестно, насколько он опасен и важен для КНР. По состоянию на сегодняшний день никаких действенных угроз пока не предложено.

О том, как США предупредили Китай касательно помощи России и будет ли из этого выгода, – в материале ОBOZ.UA.

Выбрали не ту сторону

С заявлениями «о мире во всем мире» Китай некоторое время позиционировал себя как нейтральная сторона в российско-украинской войне, но больше не может считаться таковой, наконец заявили на Западе. Энтони Блинкен после трехдневных переговоров резко предупредил руководство Китая: прекратите экспорт материалов, которые позволяют России восстанавливать свою промышленную базу, или получите санкции США.

Китайские фирмы снабжают ключевые компоненты для оборонно-промышленной базы РФ, включая микроэлектронику и станки, которые имеют «серьезное влияние на войну в Украине» и представляют «возрастающую угрозу, которую Россия представляет для стран Европы», – отметил Блинкен.

Кажется, товарищ Си не только не изменит свою политику по отношению к стратегическому союзнику, но и будет пытаться еще больше развивать это направление. Да, в определенной степени война в Украине не в интересах Китая, но еще больше он не заинтересован в поражении РФ, ведь после этого все внимание Запада будет приковано уже к КНР. Куда лучше и дальше качать из РФ ресурсы по смешным ценам, постепенно ослаблять потенциально-опасного соседа и иметь в его лице буфер сдерживания Запада. Конечно, Америка и дальше будет пытаться уменьшить масштабы российско-китайской дружбы, определенный инструментарий для этого есть, но неизвестно, насколько он опасен для КНР.

К тому же в Пекине стремятся, чтобы по результатам этой войны, как бы она ни завершилась, был создан мир, в котором будут превалировать США и Китай, защищая свои сферы интересов. Именно об этом китайское руководство мечтает уже много лет. Для этого нужно всего ничего – добиться от США согласия на создание такого биполярного мира, что пока является проблемой. Не беда, значит нужно продолжать раздражать Штаты и ждать предложения. Именно поэтому, как еще один шаг к биполярному миру Китаю на сегодняшний день все же более выгодна война.

Достаточно ярко эту позицию демонстрируют слова Си Цзиньпина во время встречи с Блинкеном, где он провозгласил, что «великие страны должны вести себя соответственно статусу и проявлять широкие взгляды и чувства. Именно Китай и Соединенные Штаты должны дать пример, взять на себя ответственность за мир во всем мире, создать возможности для развития всех стран, обеспечить мир общественными благами и играть позитивную роль в глобальном мире». То есть Си просто предлагает двум государствам-суперменам взять и поделить зоны влияния и развивать их, конечно, по своему усмотрению.

Для Украины это не вариант. Ведь китайская концепция биполярного мира предполагает, что РФ находится в интересах Китая, а Украина, как бывшая республика Союза, – в сфере влияния России. В Пекине уверены, если бы не помощь Запада, Китай уже давно вместе с Путиным смог бы «убедить» Украину выбрать тот вариант цивилизационного развития, который уже решен для нее в Пекине и Москве, а именно – сателлита России.

Китай демонстрирует позицию

Именно поэтому ничего продуктивного для Украины от визита Блинкена нечего было и ждать. Си Цзиньпин решил тонко продемонстрировать американцам, что он думает об их санкционных предложениях. Ведь в тот же день, когда государственный секретарь США гостил в Пекине и предостерег китайских товарищей от «продолжения развития военно-технического сотрудничества между КНР и РФ», министр обороны РФ Шойгу и министр обороны КНР Дун Цзюнь встретились на конференции Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане и подтвердили «необходимость развивать теснейшие двусторонние связи между дружественными странами». Уже давно известно, что они не ограничиваются только военными учениями и встречами министров военных ведомств.

Так что Блинкен высказал предпоследнее китайское предупреждение, мол, если Пекин не прекратит свое военно-техническое сотрудничество с Москвой, эти меры применит Вашингтон. Как реально собираются реагировать в Китае, было видно на ШОС, ведь у китайцев таких совпадений просто не бывает, там все продумывают на несколько шагов вперед. Синхронизация указанных событий – из этого числа.

Си таким образом продемонстрировал и США, и Путину, что стратегические отношения, которые он считает необходимым сегодня развивать между КНР и РФ в их противостоянии с Западом, пересматриваться не будут, по крайней мере, пока. Россия нужна Китаю, ведь война против Украины ослабляет Запад, позволяя КНР усиливать свое влияние.

Диалог продолжается – это уже хорошо

«По моему мнению, не стоило ожидать от этого визита чего-то чрезвычайного, кроме подтверждения того, что диалог высокого уровня продолжается. Визит Блинкена, как ранее и Шольца в Китай, принципиальных изменений в позицию КНР не внес, так же, как не произошло и принципиальных изменений позиции США» – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, возглавлявший посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины.

«С обеих сторон подтверждены подходы к видению современного мира. Выражены те же позиции, которые были ранее. Если США последовательно выступают с позиций, способствующих дальнейшей изоляции РФ, Китай так же последовательно продолжает заявлять, что сохраняет нейтралитет в войне и что отношения с Россией происходят сугубо в экономических рамках.

Хотя мы видим, что экономические отношения в данном случае имеют четко определенный вектор и он направлен в сторону высоких технологий, особенно электроники. До 90% электронного оборудования РФ получает из Китая, которое используется для нужд российского ВПК. Есть и другие признаки того, что Китай компенсирует достаточно успешно те трудности, в которых Россия оказалась после начала агрессии с введением санкций со стороны Запада.

На днях в России прошла выставка Экспо-электроника, на которой Китай представляло более 350 компаний. Три года назад на такой же выставке Китай был представлен десятком компаний. Вот это красноречиво характеризует сегодняшнюю динамику отношений Китая с РФ. И, конечно, это нас никак не радует, ведь является свидетельством того, что экономика России выживает, перестраивается благодаря сотрудничеству с Китаем. Но вместе с тем, и это тоже подчеркивают китайцы и посторонние эксперты, никаких поставок летального оружия пока не зафиксировано. Более того, есть признаки того, что китайские компании, в первую очередь китайские банки, опасаются американских и европейских санкций и отказываются от прямых транзакций с российскими банками. Так же и компании. Расчеты большей частью идут через какие-то оффшоры или другие пути. То есть делается все, чтобы снизить риск для Китая. И это означает, что эти санкции остаются достаточно значимым элементом, в том числе и в плане поддержания торговых отношений с Россией», – отметил Игорь Долгов.