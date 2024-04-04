Почему появляются левши: ученые раскрыли секрет 4.04.2024, 0:04

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Исследователи обнаружили редкий вариант определенного гена.

Ученые, вероятно, смогли раскрыть секрет того, почему у некоторых людей доминирует левая рука. Исследователи обнаружили редкий генетический вариант, кодирующий белок, который может частично отвечать за этот признак, сообщает Inverse.

То, что какая-то рука является доминирующей, является следствием асимметрии мозга. Если у человека доминирует левое полушарие, он правша, а если правое – то левша. И эта асимметрия начинает проявляться уже во время развития плода, что указывает на ее генетическую причину. В частности, генетические варианты включали код цилиндрических клеточных структур, называемых микротрубочками.

Теперь нейробиологи из Нидерландов использовали человеческий экзом, последовательность всех белково-кодированных частей генома, чтобы углубиться в эту тайну. Они изучили данные, собранные в Биобанке Великобритании, которые включали информацию о 300 тысячах левшей и таком же количестве правшей. Они искали редкие генетические варианты, которые меняют белок, связанный с доминированием рук. В результате они нашли вероятного «виновника» - ген TUBB4B.

Он кодирует тип белка, который называется тубулином и строит цилиндрические микротрубочки. Во всем экзоме этот ген имел наиболее значительную связь с леворукостью, что указывает на то, что микротрубочки могут иметь решающее значение для асимметрии человеческого мозга, связанной с доминированием рук.

Хотя микротрубочки – это бесконечно малые клеточные структуры, они могут влиять на доминирование рук. Например, они помогают строить реснички или клеточные органеллы, обеспечивающие движение. Ученые отмечают, что реснички могут стать механизмом асимметрии цельных клеток, что в конечном итоге может повлиять на развитие мозга.

Варианты генов модифицируют созданный тубулин, что влияет на то, как соединяются микротрубочки. То есть, то, как ген кодирует белки, которые строят эти крошечные структуры, меняет форму и движение клеток.

Ученые выяснили, что TUBB4B в 2,7 раза чаще обладает редкими вариантами кодирования у левшей, а это означает, что у левшей более чем в два раза выше вероятность наличия редкого кодирующего варианта этого гена, который производит различные тубулины. Но не у всех левшей был этот редкий вариант гена. Просто у них более вероятно его наличие, чем у правшей. Редкий генетический вариант TUBB4B встречался у менее чем 1% людей из выборки.