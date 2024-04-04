В Польше с погоней задержали белоруса на Mercedes 4.04.2024, 4:59

Он перевозил контрабандные сигареты.

Возле польского города Августов задержали белоруса, который перевозил в своем Mercedes около 1000 пачек контрабандных сигарет, сообщает Podlaskie24.pl.

Сотрудники польской таможни и налоговой службы дежурили на трассе возле Августова. Их внимание привлек Mercedes с белорусскими номерами. Водителю легковушки подали сигнал об остановке. Однако тот на это не отреагировал и попытался скрыться.

После непродолжительной погони автомобиль остановили. Во время проверки таможенники нашли в оборудованных тайниках в полу, порогах и колесных арках Mercedes около 1000 пачек контрабандных сигарет с белорусскими акцизами.

В отношении 33-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Сигареты, автомобиль, а также 17 тысяч злотых (почти 4,3 тысячи долларов по курсу на 3 апреля — Прим. ред.) изъяты.