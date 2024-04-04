Отель выставит на аукцион кровать, на которой спал Криштиану Роналду 4.04.2024, 5:42

Кровать продает отель, расположенный в словенском городе Любляна.

Престижный отель Grand Plaza, расположенный в словенском городе Любляна,

Престижный отель Grand Plaza, расположенный в словенском городе Любляна, решил выставить на аукцион кровать, на которой спал футболист Криштиану Роналду.

Как передает издание Mundo Deportivo, в последний раз Криштиану посещал Любляну в конце марта, когда сборная Португалии прилетела в Словению на товарищеский матч против местной национальной команды. Португальцы разместились в отеле Grand Plaza, а Роналду, как настоящей звезде, достался президентский люкс.

Словенцы в итоге сенсационно победили (2:0), звезды разлетелись по домам, а представитель отеля заявил, что кровать, на которой спал Криштиану, уйдет с аукциона. Вырученные деньги направят на благотворительные цели.

«Поскольку это было довольно особенное и уникальное событие, мы решили подготовить необычный сюрприз, в котором смогут поучаствовать все фанаты», — цитирует сотрудника издание Daily Mail.

Стартовая цена уже известна: она составит 5 тысяч евро. При этом отель планирует выручить за ложе максимальную сумму и ради продвижения аукциона подписал соглашение с медиа-компанией Pop TV.