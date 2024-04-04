В Украине могут появиться не только французские войска 4.04.2024, 7:30

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Украинский генерал рассказал, кто может поддержать инициативу Макрона.

Украинский генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью «Главреду» отреагировал на информацию о том, смогут ли появиться французские войска, чтобы прикрыть либо Одессу, либо Киев со стороны Беларуси.

Военный эксперт заявил, что в Украине могут появиться не только французские войска. Премьер Финляндии тоже сказала, что отправка войск в Украину возможна, но не сейчас. И президент Чехии об этом говорил.

«Против такой идеи выступают немцы и американцы, традиционно остерегаясь, как бы чего не вышло, как бы не началась эскалация. В общем, старая песня. Однако Европа, особенно Восточная, понимает реальность угрозы со стороны России и считает, что лучше встретить и остановить врага на расстоянии, на чужой территории, чем ждать, когда он придет в их дом. Активную позицию в этом плане занимают Польша и страны Балтии», - отметил Романенко.

Эксперт считает, что поляки, румыны и молдаване уже имели дело с залетом на их территорию российских средств воздушного нападения. Они видят, что замалчивание этих инцидентов, которое происходит под давлением США, ни к чему хорошему не приведет.

«Ведь Путин понимает только силу, а здесь он сталкивается с молчанием и проявлением слабости, соответственно, лишь наращивает свои усилия. Теперь западные страны точно убедились в необходимости закрыть небо Украины. Важно отметить, что речь идет о возможности появления в Украине войск не НАТО, а отдельных стран Альянса. И украинскому руководству важно работать в этом направлении, чтобы ускорить этот процесс», - пояснил Романенко.