РФ атаковала Харьков «шахедами»: во время повторного удара погибли трое спасателей 1 4.04.2024, 7:38

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Враг атаковал город дронами в несколько волн.

В ночь на 2 апреля российские оккупанты атаковали украинский Харьков «шахедами». Удар пришелся по густонаселенному району. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Враг атаковал город дронами в несколько волн. В результате вражеских ударов, повреждения получили жилые дома мирных граждан по разным адресам, пишет «Главред».

Погибла местная жительница. Вспыхнули пожары.

«Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, попали под повторный удар беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один - скончался по дороге в больницу. Ранения получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГосЧС», - говорится в сообщении.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram о четырех погибших на месте повторного прилета по жилым домам в густонаселенном районе Харькова. Там же - пятеро раненых.

«В другом районе города предварительно имеем одного погибшего, там попадание в частном секторе», - сообщил он.

Терехов также сообщил о возможных перебоях со светом в некоторых районах города.