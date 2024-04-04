Контроль РФ над Крымом и Севастополем под вопросом Виталий Портников

4.04.2024, 7:51

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Главный нарратив Путина оказался под ударом.

Министр обороны России Сергей Шойгу представил новых руководителей ВМФ России, Северного и Черноморского флотов РФ. Собственно, назначенные на эти должности адмиралы уже исполняли обязанности командующих, однако в Москве предпочитали не сообщать о кадровых решениях Владимира Путина. И, думаю, понятно, почему. Сам факт тотальной смены руководителей флота вполне говорит о том, что военно-морские силы РФ продемонстрировали свою неэффективность и несовременность в ходе российско-украинской войны. Под вопрос был поставлен один из главных нарративов путинской агрессии – контроль над Крымом и Севастополем.

Важность пребывания в Севастополе Черноморского флота всегда была одной из главных политических задач Российской Федерации – не только в путинские, но и в ельцинские времена. Первый президент России даже переносил сроки своего визита в украинскую столицу и отказывался подписывать так называемый «большой договор» между Россией и Украиной до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о пребывании Черноморского флота в Севастополе. Третий российский президент – Дмитрий Медведев – отказывался договариваться с Виктором Януковичем о газовой скидке без продления срока пребывания флота в Крыму и изменения условий его функционирования. И, в конце концов, Россия оккупировала и аннексировала Крым.

Севастополь воспринимался в качестве главной базой, позволяющей господствовать во всем Черном море. Но уже первая большая война продемонстрировала несостоятельность этих планов. Черноморский флот не способен помешать украинской торговле, а Севастополь постоянно подвергается ударам с воздуха – так, что штаб Черноморского флота и другие его объекты превратились из офисов в мишени. России пришлось в срочном порядке перебазировать часть флота в явно неподготовленную для этого бухту в Новороссийске и восстанавливать резервный флот в Очамчире, на территории оккупированной Абхазии.

Понятно, что в этой ситуации ответственность должны были возложить именно на руководителей ВМФ и Черноморского флота РФ, а не на Путина с его планами блицкрига и непониманием того, как изменился мир. И это при том, что и в прошлом Черноморский флот России мог воевать только против слабых – но когда ему давали отпор, он благополучно шел на дно. Но у российских лидеров, как мы знаем, специфические отношения с историей.

Вопрос теперь в том, какие задачи будет Путин ставить перед новым командующим ВМФ России Александром Моисеевым и новым командующим Черноморского флота РФ Сергеем Пинчуком. Будет требовать сохранить хотя бы то, что осталось, или же восстановить возможности флота в Черном море, блокировать торговые пути, усилить удары по Одессе, Измаилу и другим украинским портам?

Зная мегаломанию Путина, я скорее склоняюсь ко второму варианту. А это значит, что Черноморский флот России будет по-прежнему лезть на рожон и терять корабли. Тем более, что новые «стрелочники», которые будут отвечать за очередные разочарования Путина, уже назначены.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»