«Это лето будет переломным для Украины и РФ, грядет финальная битва Путина» 4.04.2024, 8:16

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ДМИТРИЙ БЫКОВ

ФОТО: ЮЛИЯ ШАБЛОВСКАЯ, BELSAT.EU

Известный российский писатель рассказал о планах Кремля.

Грядущее лето будет страшным и решающим в войне, развязанной Россией против Украины. Путин задумал финальную битву.

Такое мнение высказал известный российский писатель, публицист Дмитрий Быков в интервью «Ходорковский LIVE».

Он обратил внимание на нарастание агрессивной риторики Кремля в адрес Украины. По мнению Быкова, таким образом Кремль готовит российское общество и мир к эскалации войны.

«Если следить за риторикой Путина, он для себя, как мне кажется, принял некое решение. Не зря один из пропагандистов на «Первом канале» сказал: «Путин не остановится ни перед чем»... Будет ли это ядерный удар, заход на территорию НАТО, последняя проверка Западного мира на солидарность, мы не знаем. Но, по всей видимости, в конце весны - начале лета следует ожидать решительной и чрезвычайно опасной эскалации этого конфликта», - предупредил Быков.

Он уточнил, что Путин попытается в ближайшие месяцы закончить затянувшуюся войну на своих условиях.

«Путин понимает, что его (конфликт - ред.) пора заканчивать, раз не вышло взять Киев за три дня, не вышло взять Харьков и Одессу за два года… Для меня несомненно, что это лето окажется переломным. И в судьбе Украины, и в судьбе России, которую Путин решил швырнуть как бомбу в мир», - сообщил российский писатель.

Он предупредил, что Россия, скорее всего, будет в это время очень активно обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.