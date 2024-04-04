Кто заплатит за «знак качества» 4.04.2024, 8:22

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Режим достал эту пометку из советского прошлого.

Утверждая новый-старый знак качества, власти анонсировали раздачу льгот и преференций производителям, чья продукция будет удостоена заветной пометки на упаковке, пишет «Салiдарнасць».

На днях правительство опубликовало постановление о порядке присвоения данного знака. Отметим, что идея возрождения канувшей в лету вместе с СССР практики изначально вызвала критику независимых экспертов.

Похоже, с публикацией документа критики прибавится. Предлагаем пройтись по его ключевым пунктам и разобраться с моментами, вызывающими сомнения.

Для начала, кратко проясним, какой продукции будет присваиваться знак качества. Речь идет о продовольственных и промышленных товарах, а также о продукции производственно-технического назначения отечественного производства.

Товары-претенденты должны отвечать главным показателям качества: безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность.

Не получат знак качества ни при каких условиях табачные изделия, жидкости для электронных курительных систем, оружие и военная техника, произведенные с использованием ГМО продукты, а также товары, к которым у госконтроля возникнут вопросы в плане качества и безопасности.

А дальше начинается интересное. Прежде, чем подать в исполком по месту регистрации заявку на предоставление знака качества, производителю необходимо за свой счет провести сравнительный анализ заявленной продукции «с показателями лучших современных отечественных и (или) зарубежных образцов».

Делается все на свой страх и риск, так как никто не гарантирует успеха, а о возврате расходов на проведение сравнительного анализа в постановлении не сказано.

Не сказано там и о том, кто именно будет проводить анализ. В любом случае, это первый настораживающий момент — не станет ли это банальным дополнительным способом для пополнения бюджета?

Нельзя исключать и того, что с этой целью власти будут стимулировать производителей не скупиться на заявки. И предлог есть, как никак — год качества.

А вот как выглядит путь к получению возвращенного к жизни советского символа. Результаты анализа с доказательственными материалами и заявка подаются в исполком. Там проверяют полученные документы, их полноту, и отправляют их в Госстандарт.

Где документы снова проверят и, в случае соответствия их требованиям, направят в организации, подчиненные правительству.

Также Госстандарт размещает на сайте Качество.бел информацию для потенциальных потребителей о возможности онлайн-голосования — им предстоит оценить степень эстетичности продукции, претендующей на знак качества.

Другие характеристики данной продукции будут оценивать все тот же Госстандарт (безопасность), министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (экологичность), Госкомитет по науке и технологиям (инновационность), а также Национальная академия наук (технологичность).

Как видим, в процесс вовлечена не одна и даже не две организации. И это мы еще не упомянули специальную комиссию, за которой будет последнее слово.

Ее состав утверждает Совмин. Это и замы премьер-министра, и члены аппарата правительства, и руководители органов госуправления.

Счастливых обладателей знака качества ожидает церемония награждения. И это еще один характерный момент, так как процедуру оплатят из своего кармана все белорусы.

Даже те, кто не будет покупать освященную заветным знаком продукцию. Ведь расходы на подготовку и проведение церемонии награждения производителей покроет госбюджет. А такие церемонии будут ежегодными.

Что же получат те, чья продукция станет обладателем того самого знака? Такие товары планируют визуально выделять в магазинах и на интернет-площадках — например, с помощью специальных ценников и надписей. Сообщения о них появятся на сайтах госорганов и организаций.

Кроме того, производителям товаров со знаком качества предоставят скидки на услуги по продвижению их продукции на иностранных рынках. И здесь речь идет о странах Африки, Азии и Латинской Америки.

В качестве других преференций власти обещают «консалтинговое сопровождение и содействие в исполнении обязательств по внешнеторговым контрактам».

Здесь возникает ряд вопросов. Начиная с того, как все это согласуется с Конституцией, в которой написано, что «государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности»?

И заканчивая противоречием: зачем для продвижения действительно качественной продукции нужны льготы и государственная протекция? Не станет ли это праздником жизни для избранных?

И в завершение процитируем статью о знаке качества в пропагандистском журнале «Беларуская думка»:

— Как же зыбко хорошо забытое старое! Собирая материал для этого очерка, я с грустью обнаружила, что на некоторых предприятиях, чьи изделия неоднократно удостаивались почетного пятиугольника, о былых заслугах имеют весьма смутное представление. Пыталась объяснять, например, что сорок лет назад треть тканей известного комбината маркировалась Государственным знаком качества СССР, и… натыкалась на изумленное молчание.

В «Беларускай думке» об этом не напишут, но причину изумленного молчания легко объяснить. Все очень просто: «почетный пятиугольник» исчез вместе с государством его породившим. Как исчезнет в свое время и переименованный пятиугольник эпохи позднего Лукашенко.