закрыть
4 апреля 2024, четверг, 8:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Moscow Times: План Кремля провалился

  • 4.04.2024, 8:30
  • 1,708
The Moscow Times: План Кремля провалился

ЕС завершил отопительный сезон с рекордными запасами газа, «Газпром» Брюсселю не нужен.

Страны ЕС уже второй год подряд завершают отопительный сезон с рекордными запасами газа, пишет The Moscow Times.

Между тем поставки «Газпрома» в Европу упали более чем в пять раз по сравнению с довоенным уровнем.

Отопительный сезон в ЕС закончился 31 марта, и запасы в хранилищах составили, по данным Gas Infrastructure Europe, 58,7%. Это максимальный объем в истории — выше, чем год назад, когда европейцы, напуганные отключением российского газа, резко сократили его использование как в промышленности, так и на потребительском уровне.

Справиться с возможным дефицитом помогли две теплые зимы и радикальная перестройка системы снабжения. Сжиженный природный газ стал главным источником предложения, обогнав трубопроводный, а главным поставщиком, сменившим Россию, — США: сейчас они обеспечивают почти половину европейского импорта СПГ против примерно четверти до начала войны.

Поставки же в Европу у «Газпрома» составили в прошлом году 28 млрд куб (на уровне второй половины 1970-х гг.) против более 150 млрд кубометров в довоенном 2021 г.

Из пяти трубопроводов газ в Европу теперь качается только по двум. При этом в феврале министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что страна, чей газовый импорт более чем на три четверти обеспечивает Россия, рассматривает возможность разрыва контракта с «Газпромом». А в случае реализации намерения Украины отказаться от продления с 2025 г. договора на транзит оставит «Газпром» с одной работающей трубой — в южную Европу через Турцию.

С самого острого момента энергетического кризиса газ в ЕС подешевел почти в 14 раз. Цена фьючерса Dutch TTF, которая в августе 2022 г. на пике превысила 340 евро/МВт·ч (более $3600 за 1000 кубометров), с начала февраля этого года колеблется вокруг отметки 25 евро ($285).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип