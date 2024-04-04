СМИ: ЦРУ предупредило Израиль, что Иран нападет в течение 48 часов 4.04.2024, 8:36

В регионе уже начались проблемы с GPS.

Разрушение иранского консульства в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов, рискует перерасти в крупную войну в регионе. Некоторые источники заявили, что Израилю стоит ожидать иранской атаки в ближайшие 48 часов, сообщает Vox News.

Отмечается, что ЦАХАЛ отнесся к информации как крайне серьезной и уже объявил мобилизацию резервистов, в частности, операторов ПВО Железный купол. Они находятся в ожидании атаки.

«В регионе уже начались проблемы с GPS», — сообщает издание.

Сабрина Сингх, пресс-секретарь Пентагона, заявила вчера на пресс-конференции, что Соединенные Штаты не участвовали в авиаударе и не знали о нем заранее. Она также сказала, что такое сообщение было передано непосредственно Ирану по частным дипломатическим каналам.

Тем не менее высокопоставленные чиновники Ирана отреагировали на нападение, заявив, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство.