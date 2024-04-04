Зима возвращается: неожиданный снегопад накрыл Беларусь 1 4.04.2024, 8:39

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Белгидромет предупреждает о возможной гололедице.

Белорусов сегодня ждал сюрприз. Во многих регионах страны выпал снег. Это стало полной неожиданностью, ведь пару дней назад температура воздуха поднималась выше +20°С, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

Белгидромет предупреждает о возможной гололедице на дорогах в утренние часы. Синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями и осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, особенно на востоке страны. Ветер северо-западный, скорость 4-9 м/с.

Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +9°С, а на юго-западе страны ожидается до +12°С. Из-за риска гололедицы на дорогах, Белгидромет объявил желтый уровень опасности.