Политолог: Лукашенко озвучил свои страхи 3 4.04.2024, 8:56

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Диктатор страдает от шизофрении и паранойи.

Украинский политолог Владимир Фесенко, комментируя для unn.ua заявление Лукашенко о подготовке к войне, отметил, что последнего нужно воспринимать, учитывая его специфику:

— Давайте воспринимать Лукашенко, учитывая специфику Лукашенко. Его шизофрению и паранойю. В данном случае Лукашенко озвучивает собственные страхи. Он говорит, что Беларусь готова захватить Сувалкский коридор, и в то же время, что Беларусь не хочет войны. В этом весь Лукашенко. Он может вчера сказать одно, а завтра - прямо противоположное. В этом специфика стиля Лукашенко, именно в такой двойственности.

По его словам, Лукашенко таким образом, как он думает, создает вокруг себя пространство для маневра:

— С другой стороны он озвучивает свои страхи, он боится войны. Потому что он понимает, что если война придет на территорию Беларуси, то он потеряет власть... Он видит, как ведет себя Путин, что истерика и агрессия Путина значительно выросли, и он видит, что никто не будет реагировать на ультиматумы Путина, и поэтому он опасается, что Путин может натворить каких-то глупостей. Может снова принудить его, например, к участию в военных действиях. Поэтому он на всякий случай посылает этот сигнал, потому что он не хочет и боится воевать. Он заботится о своей власти