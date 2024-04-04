Белорусский хоккеист Егор Сидоров стал игроком «Анахайма» 4.04.2024, 9:10

Егор Сидоров

Фото: Getty Images

Его контракт в НХЛ начнет действовать с сезона 2024/25.

Белорус Егор Сидоров в 19 лет подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Анахайм Дакс», пишет hockey.by.

Соглашение заключено сразу на три года. Играть за команду Егор начнет в сезоне 2024/25.

«Анахайм» выбрал белоруса на драфте НХЛ 2023 года. Он стал третьим белорусским игроком, которого выбрал клуб, после Руслана Салея и Виталия Козела.

В сезоне 2023/24 Сидоров играет за «Саскатун» в Западной хоккейной лиге (WHL). Среди хоккеистов команды белорус лидирует по количество голов, победных голов, голов в большинстве.

По набранным очкам он находится на втором месте в команде, а по передачам – на третьем.