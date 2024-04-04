Какие мифы о НАТО рассказывают белорусам 4.04.2024, 9:18

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Власти заврались.

75 лет назад, 4 апреля 1949 года, двенадцать государств основали военно-политический блок для защиты со стороны Советского Союза. Какие мифы режимы Беларуси и России до сих пор распространяют о НАТО? Об этом пишет «Салiдарнасць».

Миф №1: НАТО хотело бы напасть на Беларусь

Буквально около недели назад со старой песней выступил Александр Лукашенко: «Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти».

В действительности НАТО является оборонительным союзом и его отношения с Беларусью развивались весьма успешно, пока против этого не стал выступать режим Лукашенко. В 1995 году Беларусь присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира», затем несколько раз стороны полписывали договоренности о сотрудничестве.

«Ябатьки» могут и не поверить, но в 2019 году Лукашенко в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову фактически назвал НАТО гарантом суверенитета Беларуси:

– Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы.

Но скоро уже четыре года, как из-за утраты легитимности и поддержки внутри страны Лукашенко рисует из НАТО коварного врага, пытаясь консолидировать вокруг себя сторонников.

С августа 2020 года представители режима не раз заявляли, что у белорусских границ концентрируется войска альянса, предпочитая не комментировать опровержения со стороны НАТО.

И, конечно, входящие в блок государства не позволяли себе агрессивных заявлений, которые многократно позволял себе Лукашенко. Вроде этого:

– Нас стали напрягать вагнеровцы. «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

Миф №2: НАТО – поставщик конфликтов, пример – бомбардировки Югославии в 1999 году

Накануне 75-летия НАТО секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал историю альянса «кровавой»:

– Годовщина образования НАТО практически совпала с 25-летием масштабных бомбардировок Югославии, когда под прикрытием лозунга «защиты прав человека и демократии» авиация Североатлантического альянса беспощадно расправлялась с безоружными людьми. В результате бомбардировок погибли свыше 2,5 тысяч человек, ранения получили более 12 тысяч мирных жителей.

Это вранье. В 1999 году страны НАТО сумели остановить резню в Косово (до этого там погибло около 10 тысяч албанцев), принудив режим Милошевича к миру.

Бомбардировали не «безоружных людей», а военные объекты. Оценка числа жертв даже в версии Патрушева выглядит просто мизерной на фоне того, что устроила Россия в Украине.

Миф №3: Запад обещал России не расширять НАТО на восток

Об этом не устает повторять один из главных мистификаторов современности Владимир Путин. Вот одно из его высказываний:

– «Ни одного дюйма на восток», — сказали нам в девяностые годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули — пять волн расширения НАТО.

На самом деле такого обещания России не давали – ни письменно, ни всерьез.

Исследователям с большим трудом удалось отыскать основание для фейка: о том, что НАТО не продвинется «ни на один дюйм» на восток, президенту СССР Михаилу Горбачеву сказал госсекретарь США Джеймс Бейкер в 1990 году.

Президент США Джордж Буш-старший не поддержал идею госсекретаря, а сам Бейкер позднее говорил, что лишь зондировал почву под «одним потенциальным вариантом из многих», что его формулировка была «гипотетической» и что ее в итоге не закрепили ни в одном соглашении.

Пока Россия под его руководством нарушает официальные международные договоренности, Путин ссылается на случайную устную фразу.

Миф №4: В НАТО новые члены вступали под давлением

Изначально альянс создали 12 государств, а сегодня в НАТО уже 32 страны – особенно активно блок расширялся после распада СССР. Объяснение представителей путинского режима: США целенаправленно совершали экспансию на восток, загоняя государства в НАТО.

В реальности это сами страны хотели вступить НАТО, видя в крупных западных государствах адекватных союзников, которые могли бы предоставить гарантии безопасности, не представляя при этом для них угрозу.

НАТО даже приходилось отклонять заявки желающих: в 2008 год альянс отказался от ускоренного приема Украины и Грузии.

Недавно по случаю 20-й годовщины вступления в Североатлантический альянс президенты Польши и Литвы назвали это решение величайшим достижением в современной истории этих государств.

Миф №5: Путин сделал все, чтобы остановить расширение НАТО

За месяц до нападения России на Украину замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что процесс расширения НАТО несет в себе неприемлемые риски и Москва будет им противостоять.

Но одним из последствий развязанной Кремлем войны стало то, что прежде нейтральные Финляндия и Швеция оперативно вступили в НАТО – сухопутная граница России с альянсом увеличилась в два раза. И это еще не предел. На повестке дня – вступление в блок Украины.

В 2022-м президент США Джо Байден отметил: «Путин хотел финляндизации Европы – а получит натоизацию Европы».