«Детали»: Израилю угрожает открытие еще одного фронта 4.04.2024, 9:23

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Тегеран ищет новые возможности.

В ближайшую пятницу, последнюю пятницу месяца Рамадан, будет отмечаться «всемирный день «Аль-Кудс», установленный основателем исламского режима в Иране аятоллой Хомейни. На парадах, церемониях и в своих заявлениях лидеры «оси сопротивления» во главе с Ираном заявят о своем стремлении уничтожить Израиль, пишет израильский сайт «Детали».

В этот день демонстранты, подстрекаемые заявлениями верховного лидера Ирана Али Хаменеи, генерального секретаря «Хизбаллы» Хасана Насраллы и других проиранских деятелей, будут сжигать флаги Израиля и Соединенных Штатов, чтобы продемонстрировать свои намерения.

И надо сказать, как подчеркивали в последние годы в верхушке служб безопасности Ирана, эти стремления и амбиции больше не являются в их глазах теорией, а стали достижимы.

Очевидно, что их оценка основана на успехе Ирана, который давно строит свою стратегию на окружении Израиля со всех сторон. Более того, нынешняя война даже служит первым примером «конвергенции арен», когда Израиль подвергается нападению одновременно на всех его границах.

Хуситы в Йемене, шиитские иракские ополченцы, «Хизбалла» в Ливане и в меньшей степени (из-за непростой ситуации Асада) проиранские силы в Сирии мобилизовались, чтобы помочь ХАМАСу и «Исламскому джихаду» в трудный для них час. Эти иранские прокси мобилизовались для военной кампании, хотя и не в полном объеме, главным образом из-за решения «Хизбаллы» ограничить свое участие в войне.

Теперь кажется, что Тегеран ищет новых возможностей помочь своей войне и воспользоваться значительными протестами в Иордании против Израиля, чтобы усилить окружение Израиля и закрепиться в стране, лежащей от Израиля по ту сторону Иордана. В Тегеране рассматривают Иорданию как важную цель для выполнения приказа Хаменеи вооружить террористов в Иудее и Самарии и поджечь этот регион.

Сильное иранское давление на Иорданию все яснее и заметнее. План шиитского вторжения, согласно которому «ось сопротивления» намеревалась проникнуть в Израиль через Иорданию, был недавно разоблачен в израильских СМИ и таким образом, очевидно, был сорван. После этого Израиль также сорвал поставку современного оружия, которое Тегеран намеревался переправить в Иудею и Самарию через Иорданию, что должно было существенно усилить возможности террористов в этом регионе.

По этому случаю были раскрыты имена высокопоставленных деятелей, возглавляющих эту иранскую террористическую инфраструктуру. Судя по всему, это было послание угрозы иранцам. Напомним, согласно заявлению ЦАХАЛа, эту инфраструктуру вело управление специальных операций разведывательного подразделения Корпуса стражей исламской революции (управление 4000) во главе с Джавадом Рафари, а также подразделение специальных операций сил «Кудс» в Сирии (18840), находящееся под эгидой командира части 840 Асрера Бакри.

Нападения БПЛА, проводимые Ираном против Израиля через воздушное пространство Иордании, нарушают ее суверенитет. Наглядный случай произошел 2 апреля, когда недалеко от аэропорта Рамон был сбит БПЛА, который пересек иорданско-израильскую границу.

Напомним, что в январе этого года трое американских солдат были убиты в результате атаки БПЛА на базу в Северной Иордании.

Если этого было недостаточно, Абу Али аль-Аскари, один из руководителей организации «Катаиб Хизбалла», которая является острием иранских прокси-сил в Ираке, объявил, что они дадут «бойцам исламского сопротивления в Иордании» противотанковые ракеты, легкое и среднее вооружение и ракеты для нападения на Израиль.

Теперь похоже, что Тегеран хочет использовать бурные демонстрации, которые в последнее время непрерывно проходят перед посольством Израиля в Аммане. Пропагандисты иранского режима описывают в социальных сетях короля Иордании Абдаллу II как ставленника ЦАХАЛа, выражая свое отвращение к его политике во время войны. Все эти события усиливают и доводят до пика страх короля Абдаллы и его правительства перед иранской подрывной деятельностью в Иордании.

Недаром вчера, 3 апреля, перед «днем «Аль-Кудс», ливанская ежедневная газета «Аль-Ахбар», ведущий рупор «Хизбаллы», вышла с главным заголовком «Иорданское наводнение: новый фронт сопротивления».

Слово «наводнение», или «потоп» (по-арабски «тофан»), приобрело четкую коннотацию с 7 октября, после того как оно было использовано ХАМАСом для названия своей кровавой атаки («Потоп Аль-Аксы»). Таким образом, намерения «оси сопротивления», направляемой Ираном, ясны.

Кажется, общие интересы Израиля и Иордании никогда не были такими близкими. В свете опасности, которой подвергается король Иордании Абдалла, эти интересы могут затмить разногласия между двумя странами из-за войны в Газе. Настало время для плодотворного диалога, чтобы сорвать заговоры «оси сопротивления» и восстановить стабильность в Иордании.