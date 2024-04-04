«Следы ведут» в кабинет Патрушева Telegram-канал «СерпомПо»

4.04.2024, 9:31

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Не надо уходить в сторону.

Секретарь Совбеза РФ Патрушев выступил с заявлением, что «следы» теракта в «Крокусе» ведут к «украинским спецслужбам» и далее.

Вы, Патрушев, стране «зубы не заговаривайте». Главный вопрос: как вы допустили то, что случилось? Это же ваш, Патрушев, Бортников, Нарышкин, Колокольцев и другие, провал.

В первую очередь, это, конечно, провал Путина. Он не смог, Патрушев, с помощью вас и других министров, отвечающих за безопасность граждан, эту безопасность обеспечить.

Поэтому не надо уходить в сторону от главной темы – почему вы провались? Это первое. И второе, разумеется, ваша ответственность за то, что вы провалились. Как вы будете наказаны? Вас уволят? Понизят в звании? Откроют следствие о бездействии?

Вам, Патрушев, и другим, таким же, как вы, долгие годы общество платит зарплату за обеспечение своей безопасности. Не смогли обеспечить? Отвечайте. Следы ведут в ваш кабинет.

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