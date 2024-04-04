Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине 6 4.04.2024, 9:50

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сергей шойгу

Об этом он заявил во время разговора с главой Минобороны Франции.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы готова к диалогу «по Украине». Об этом он сказал во время телефонного разговора с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

По словам Шойгу, основой диалога могли бы стать Стамбульские переговоры.

«Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе». Проведение встречи в Женеве без участия России бессмысленно», - сообщает министерство обороны РФ.