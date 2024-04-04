Названы автомобили, которые больше всего теряют в цене
- 4.04.2024, 9:52
- 1,232
Возглавляет рейтинг Mercedes-Benz EQS.
Ни для кого не секрет, что стоимость новых автомобилей сильно снижается после того, как они покидают дилерский центр. Одни теряют значительную часть от начальной цены уже в первый год использования, а другие дешевеют менее существенно, пишет «Автоцентр».
Аналитики из iSeeCars провели исследование и составили список моделей, которые больше всего теряют в цене. Возглавляет рейтинг Mercedes-Benz EQS, который теряет колоссальные 48,7 % от своей цены всего за один год владения. Это примерно 65 тысяч долларов, что сопоставимо с ценой нового E-Class. Второе место за Nissan Leaf, который после года эксплуатации теряет 45,7% от первоначальной цены.
Также в список сильно теряющих в цене новых автомобилей вошли:
Jaguar F-Pace – 35,4%,
Alfa Romeo Julia – 33,4%,
Kia EV6 – 33,3%,
Hyundai Ioniq 5 – 32,9%,
Volkswagen ID.4 – 32,9%,
Alfa Romeo Stelvio – 32,3%,
Nissan Murano – 32%,
Mercedes S-Class – 31,5%.