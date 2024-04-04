Названы автомобили, которые больше всего теряют в цене 4.04.2024, 9:52

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Возглавляет рейтинг Mercedes-Benz EQS.

Ни для кого не секрет, что стоимость новых автомобилей сильно снижается после того, как они покидают дилерский центр. Одни теряют значительную часть от начальной цены уже в первый год использования, а другие дешевеют менее существенно, пишет «Автоцентр».

Аналитики из iSeeCars провели исследование и составили список моделей, которые больше всего теряют в цене. Возглавляет рейтинг Mercedes-Benz EQS, который теряет колоссальные 48,7 % от своей цены всего за один год владения. Это примерно 65 тысяч долларов, что сопоставимо с ценой нового E-Class. Второе место за Nissan Leaf, который после года эксплуатации теряет 45,7% от первоначальной цены.

Также в список сильно теряющих в цене новых автомобилей вошли:

Jaguar F-Pace – 35,4%,

Alfa Romeo Julia – 33,4%,

Kia EV6 – 33,3%,

Hyundai Ioniq 5 – 32,9%,

Volkswagen ID.4 – 32,9%,

Alfa Romeo Stelvio – 32,3%,

Nissan Murano – 32%,

Mercedes S-Class – 31,5%.