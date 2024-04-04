Российские оккупанты провалили крупнейшее танковое наступление под Авдеевкой 4.04.2024, 10:19

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Разбор военного обозревателя.

Российские оккупанты проявили безграмотность и провалили крупнейшее с начала полномасштабного вторжения танковое наступление под Тоненьким в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом FREEДОМ рассказал военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп.

- Очевидно, что это не просчет, а проблема лежит несколько глубже… Дело даже не в том, что это провал. Важно смотреть, в чем причина. Причина — это совершенно несоответствующее реалиям планирование наступательной операции, когда танковые силы и танковые подразделения с бронетехникой не задействуются должным образом. Когда угроза со стороны обороняющихся не нейтрализуется, когда нет непосредственной поддержки и подстраховки во время атаки. В общем, множество вещей, которые при грамотном планировании должны осуществляться здесь, сделаны не были. На что рассчитывали — непонятно. Может быть, почему-то считали, что удастся застать противника врасплох или нечто подобное. Однако подобные расчеты сами по себе неуместны, — сказал он.

По словам Шарпа, налицо абсолютно безответственное использование российской армией бронетехники.

- Здесь в первую очередь стоит говорить о безграмотности… Несомненно, там были понесены тяжелые потери, но это что-то близкое к разгрому и, в общем-то, потеря части боеспособности и психологический шок, и провал, и что угодно. То есть на локальном уровне этот батальон в заметной степени потерял боеспособность, а рота на БМП — тем более. Насколько восстановить — это вопрос. То есть такого рода часть уже не способна решать те задачи, которые пытались поставить до атаки…, — подчеркнул он.

Военный обозреватель отметил, что в результате разгрома под Тоненьким российские оккупанты потеряли половину месячного производства новых танков.

- Принято считать, что от 15 до 25 новых танков они производят в месяц и плюс поднимают с хранения старую технику. Видимо, многие десятки, до сотни с чем-то, восстанавливаются. Если мы берем по высокому, то половину месячной нормы производства российских танков потеряно в кратчайший срок. А касательно локального участка — это важно знать — если там есть резервы, если есть готовая техника, способная заменить выбывших, то это, в общем-то, достаточно быстро. Но техники стало существенно меньше, потому что потерять столько машин — это может быть в масштабах всего фронта и немного, однако в масштабах локального направления, где, скажем, задействовано всего пару-тройку батальонов на достаточно обширном участке, треть батальона — это много. И, конечно же, это удар серьезный для тех, кто участвовал в таком бою, абсолютно бездарно спланированном и закончившемся фиаско, — пояснил Шарп.